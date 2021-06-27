Россиян предупредили об опасности сельдерея и петрушки

Кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире телеканала «Россия 1» рассказала об опасности сельдерея и петрушки для здоровья человека. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, эти растения могут вызвать сильный ожог. «Мы часто не обращаем внимания, а между тем, нарушения пигментации и сильные ожоги сельдерей вызывает, пожалуй, также часто, как и борщевик, просто его мало попадает», — сказала Баранова.

Специалист предупредила, что ожог от борщевика крайне опасен. При контакте с растением следует закрыть место соприкосновения темной тканью и избегать попадания туда солнечных лучей минимум 48 часов, посоветовала Баранова.

Среди других опасных растений она назвала лютик едкий, сок или сено которого при попадании в глаза могут привести к слепоте.

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