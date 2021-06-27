Названы 15 пригодных для еды после истечения срока годности продуктов

Эксперты назвали 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia.

В список «безопасных» продуктов вошли хлеб, йогурты, сухофрукты, вяленая колбаса и сыр, консервированные томаты, макароны, чипсы, рис, бобовые, варенье, алкоголь и прохладительные напитки, а также супы быстрого приготовления.

По словам экспертов, засохшие хлеб и выпечку можно использовать для приготовления пудингов, французских тостов и тирамису и сухарей.

Колбасные изделия стоит заморозить перед истечением срока годности. Так же можно замораживать и сыры, однако они после заморозки становятся более сухими.

То же касается фруктов и овощей — но если свежие они начинают подгнивать или покрываться плесенью, то нужно удалить поврежденный участок с большим запасом мякоти, отмечают специалисты. Однако эксперты рекомендуют делать это с осторожностью: плесень может проникать глубоко в пищу и выделять токсичные вещества, которые могут спровоцировать рак и генетические изменения.

На день-два позже срока годности можно употреблять даже мясо и птицу — однако перед этим их обязательно нужно подвергнуть длительной термической обработке. Продлить свежесть мяса и рыбы можно, заморозив их после покупки.

Эксперты также напомнили о необходимости различать минимальный срок годности и срок потребления. Первый показывает, что продукт потерял свои органолептические качества, но его все еще можно безопасно съесть. А вот срок потребления указывается для скоропортящихся продуктов — сырого мяса, курицы и рыбы, и следовать ему нужно неукоснительно.

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