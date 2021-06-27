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Названы 15 пригодных для еды после истечения срока годности продуктов

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Фото: Caroline Chia / Reuters

Эксперты назвали 15 продуктов, которые можно есть после истечения срока годности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia.

В список «безопасных» продуктов вошли хлеб, йогурты, сухофрукты, вяленая колбаса и сыр, консервированные томаты, макароны, чипсы, рис, бобовые, варенье, алкоголь и прохладительные напитки, а также супы быстрого приготовления.

По словам экспертов, засохшие хлеб и выпечку можно использовать для приготовления пудингов, французских тостов и тирамису и сухарей.

Колбасные изделия стоит заморозить перед истечением срока годности. Так же можно замораживать и сыры, однако они после заморозки становятся более сухими.

То же касается фруктов и овощей — но если свежие они начинают подгнивать или покрываться плесенью, то нужно удалить поврежденный участок с большим запасом мякоти, отмечают специалисты. Однако эксперты рекомендуют делать это с осторожностью: плесень может проникать глубоко в пищу и выделять токсичные вещества, которые могут спровоцировать рак и генетические изменения.

На день-два позже срока годности можно употреблять даже мясо и птицу — однако перед этим их обязательно нужно подвергнуть длительной термической обработке. Продлить свежесть мяса и рыбы можно, заморозив их после покупки.

Эксперты также напомнили о необходимости различать минимальный срок годности и срок потребления. Первый показывает, что продукт потерял свои органолептические качества, но его все еще можно безопасно съесть. А вот срок потребления указывается для скоропортящихся продуктов — сырого мяса, курицы и рыбы, и следовать ему нужно неукоснительно.

Ранее врач-диетолог рассказала о том, как выбрать самое вкусное мясо курицы и о том, как вкуснее всего его приготовить.

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