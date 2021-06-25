Россиян предостерегли от полного отказа от мяса

Диетолог Ольга Кораблева предостерегла россиян от полного отказа от мяса. Исключение этого продукта из рациона грозит дефицитом жизненно важных витаминов, минералов, а также анемией и проблемами с зубами, передает РИА Новости.

Эксперт рассказала, что в первые дни отказа от мяса и во время адаптации организма к новому рациону происходит вздутие живота и газообразование. Дальнейший переход на вегетарианскую пищу вызывает нехватку витаминов D, B12, йода, фосфора и кальция.

Корблева предупредила, что при полном отказе от мяса ухудшится здоровье зубов, кожа станет более сухой, а волосы — склонными к выпадению. Также возможны проблемы с ногтями, которые постепенно приобретут ломкость. Кроме того, возрастет риск развития анемии.

«На более поздних стадиях это означает, что вы столкнетесь с одышкой, недостатком энергии, сонливостью и будете в целом быстрее утомляться», — подчеркнула диетолог.

Медик также добавила, что вегетарианская диета не всегда вызывает столь негативные последствия. Чтобы их избежать, необходимо следить за состоянием своего здоровья и раз в полгода сдавать анализы. Например, общий анализ крови и мочу. Кораблева также посоветовала наблюдать за уровнем ферритина и сывороточного железа в крови.

Ранее диетолог назвала непригодные для употребления с мясом продукты. Среди них — молочные продукты, хлеб, картофель кукуруза и макароны.