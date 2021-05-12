Раскрыт лучший способ приготовления мяса

Врач-диетолог Марият Мухина раскрыла лучший способ приготовления мяса. Об этом доктор медицинских наук рассказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, организм человека нуждается ежедневно лишь в небольшом количестве животного белка. Поэтому эксперт советует ограничивать потребление мясных продуктов. Для того чтобы определить, сколько можно есть мяса в день, следует умножить свой вес на коэффициент 3. Например, при весе 60 килограммов можно есть 180 граммов мясных продуктов. Тем не менее Мухина предупреждает, что, если следовать данной схеме, может выйти не так много граммов мяса в день.

Небольшие объемы мясных блюд специалист рекомендует компенсировать за счет добавления в фарш или рубленое мясо различных овощей, таких как кабачки, морковь, тыква и лук. Такой способ позволит не только увеличить объем мясного блюда, но и улучшить его питательный состав, уверена диетолог. Врач также подчеркнула, что наиболее правильный способ переработки мяса — это измельчение, а оптимальный вариант для органов желудочно-кишечного тракта — это паровая котлета.

Ранее шеф-повар и телеведущий Владимир Павлов раскрыл россиянам полезную замену традиционного мясного шашлыка. По его словам, хотя мясо и дает чувство сытости, но с трудом воспринимается организмом. Специалист советует вместо него приготовить на углях овощи или рыбу. Он отмечает, в таком случае человек сможет съесть больше и при этом чувствовать себя намного лучше. Также для пикника можно использовать грибы, которые долго перевариваются и дают ощущение сытости, как и мясо, добавил Павлов.