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В Израиле открылась первая в мире фабрика искусственного мяса

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Фото: Unsplash

Израильский стартап Future Meat Technologies Ltd. открыл в городе Реховот «первое в мире предприятие по промышленному выращиванию мяса». Разработчики планируют заменить курятники и скотобойни биореакторами для производства мяса на основе клеток, пишет Bloomberg.

Предприятие может производить 500 килограммов мяса в день и предлагает выращенную курицу, свинину и баранину, в ближайшее время начнет производить говядину. К концу следующего года компания намерена стать поставщиком ресторанов США. Об этом уже ведутся переговоры с регулирующими органами.

По словам генерального директора стартапа Рома Кшука (Rom Kshuk), открытие предприятия — огромный шаг на пути будущих мясных технологий, который позволит вывести продукцию на прилавки к 2022 году. Он выразил надежду, что это поможет уменьшить влияние мясной промышленности на мир, сделать окружающую среду здоровее и предоставить реальные альтернативы мясу забиваемых животных.

Культивированием мяса путем выращивания клеток белков, вместо забоя животных, в мире занимаются более 75 компаний. В прошлом году они привлекли рекордное финансирование. А с момента создания первых прототипов стартапы сократили затраты на 99 процентов, и, если потребители обратятся к их продуктам, рынок может достичь 25 миллиардов долларов к 2030 году, говорится в отчете McKinsey & Co. Но для конкурирования с традиционным мясом компаниям необходимо сократить затраты еще больше.

Израильский стартап привлек 43 миллиона долларов инвесторов. Компания утверждает, что у них самая низкая цена на культивированную куриную грудку. Кшука заявил, что ему удалось снизить стоимость до четырех долларов (288,7 рублей) за 100 граммов, что составляет малую часть от первоначальной цены. Он планирует сократить эту цену вдвое к концу 2022 года.

Кшук добавил, что работающая промышленная линия ускоряет ключевые процессы, такие как регулирование и разработка продукции. Future Meat создает на 80 процентов меньше выбросов парниковых газов, использует на 99 процентов меньше земли и потребляет на 96 процентов меньше воды, чем традиционное мясное хозяйство и производство. Их опыт может помочь открытию подобных объектов в других странах, особенно в США и Великобритании, где популярность альтернативных видов мяса на растительной основе растет. Стартап ориентируется на один из самых крупных рынков потребления мяса — США, затем рассматривает расширение до Европы и Китая.

В мае стало известно, что жители США стали массово отказываться от говядины из-за опасений нанести вред климату. Ущерб экологии от его потребления американцы сравнивали с вредом от использования угля. По сведениям экологов, разрушительное влияние на климат оказывает именно разведение коров. Все оттого, что скот выделяет за свою жизнь огромное количество парникового газа.

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