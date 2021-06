Создатель Reddit замахнулся на конкуренцию с наггетсами из «Макдоналдс»

Один из создателей портала Reddit Алексис Оганян вложился в стартап SIMULATE по выпуску веганских наггетсов. Производители растительного фаст-фуда замахнулись на конкуренцию с оригинальной закуской из куриного мяса от сети «Макдоналдс», пишет Forbes.

38-летний бизнесмен Оганян через свою венчурную компанию Seven Seven Six инвестировал 50 миллионов долларов в фирму, которая принадлежит 21-летнему австралийскому предпринимателю Бену Пастернаку. Продукт-имитация куриных наггетсов выпускается SIMULATE под брендом NUGGS.

Благодаря инвестициям Пастернак рассчитывает расширить линейку продукции на растительной основе и присутствие NUGGS в крупных сетях общественного питания, в том числе в «Макдоналдс». В свою очередь сооснователю Reddit вложение в производство позволило войти в совет директоров SIMULATE.

NUGGS появился на американском рынке летом 2019 года и охватил 5000 розничных магазинов в США, став самым быстрорастущим брендом. Для приготовления наггетсов без холестерина используется соя. В NUGGS на четверть больше белка и на 40 процентов меньше жира, чем в традиционной куриной закуске, заявляют представители компании. У бренда есть свой сайт и аккаунт в Instagram, в котором более 77 тысяч подписчиков.

Американский бизнесмен Оганян ранее уже инвестировал в компании, которые занимаются выпуском продуктов на растительной основе — Impossible Foods (мясо из сои) и Eclipse Foods (продукты на альтернативном молоке). Миллионер видит перспективу в подобных товарах из-за сочетания в них основ правильного питания и новых технологий.

Мировые сети общепита все чаще прибегают к экспериментам с искусственным мясом. Рестораны Burger King в США выпустили бургер Impossible Whopper на растительной котлете в 2019 году, тогда же вегетарианские блюда появились в меню американского KFC. Из соображений защиты планеты от глобального потепления люди стали массово отказываться (https://lenta.ru/news/2021/05/14/war/) от говядины и выступать против разведения коров. Скот на протяжении всей жизни является крупным источником парникового газа из-за особенностей пищеварения.