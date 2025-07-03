Лондон обвинили в попытках разжечь напряженность между Россией и Азербайджаном

Аналитик Озер: Напряженность между РФ и Азербайджаном пытается разжечь Лондон

Напряженность между Россией и Азербайджаном пытается разжечь Великобритания. В этом Лондон обвинил политолог из экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер, сообщает РИА Новости.

«Лондонское руководство, которой в этом отношении добилось "значительных успехов" в 2022 году, сорвав стамбульские договоренности, вероятно, захочет разжечь напряженность между Баку и Москвой и втянуть в этот процесс Турцию», — сказал он.

Аналитик подчеркнул, что фоном напряженности между Россией и Азербайджаном является конфликт геополитических интересов двух стран, но по этому вопросу можно идти на компромиссы.

