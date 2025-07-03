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10:43, 3 июля 2025Культура

Катя Лель раскрыла план действий при встрече с инопланетянами

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что пришельцев не следует бояться
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заслуженная артистка России Катя Лель объяснила, как вести себя при встрече с представителями внеземных цивилизаций. Ее комментарий приводит «Абзац».

Певица посоветовала спокойно отнестись к инопланетянам и принять опыт с благодарностью. Она отметила, что пришельцев не стоит бояться, а встречу с ними можно считать большой удачей. Лель добавила, что продвинутые технологии внеземных цивилизаций, наблюдающих за жителями Земли, позволят людям больше узнать о себе.

«Доверяйте Вселенной, будьте в энергиях света и любви, потому что каждая наша мысль имеет колоссальное значение», — подчеркнула исполнительница.

Ранее народная артистка России Анита Цой заявила, что верит в существование сверхспособностей. Певица сообщила, что некоторые люди обладают даром исцеления и способны взаимодействовать с потусторонним миром. Она добавила, что однажды лично столкнулась с таким человеком — Катей Лель.

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