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10:34, 3 июля 2025Россия

Российский боец обвинил чеченцев в угоне его машины в зоне СВО и обратился к Кадырову

Солдат РФ обвинил чеченцев в угоне его машины в зоне СВО и обратился к Кадырову
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец обвинил чеченцев в угоне его машины в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Колоколъ».

По словам военнослужащего — командира штурмовой роты, его машину угнали, пока он находился на передовой. Боец отметил, что автомобиль был куплен его женой специально для выполнения задач в зоне СВО. Россиянин заявил, что машину угнали именно чеченские бойцы. Мужчина утверждает, что на ней чеченцы «катаются по магазинам за водкой и позорят весь чеченский народ».

С просьбой разобраться в сложившейся ситуации боец обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. «Прошу Вас разобраться», — говорится в его комментарии под одной из публикаций Кадырова в Telegram. На момент публикации материала официальных комментариев относительно инцидента со стороны властей Чечни не поступало.

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ЖЗЛ
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