Российский боец обвинил чеченцев в угоне его машины в зоне СВО и обратился к Кадырову

Солдат РФ обвинил чеченцев в угоне его машины в зоне СВО и обратился к Кадырову

Российский боец обвинил чеченцев в угоне его машины в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Колоколъ».

По словам военнослужащего — командира штурмовой роты, его машину угнали, пока он находился на передовой. Боец отметил, что автомобиль был куплен его женой специально для выполнения задач в зоне СВО. Россиянин заявил, что машину угнали именно чеченские бойцы. Мужчина утверждает, что на ней чеченцы «катаются по магазинам за водкой и позорят весь чеченский народ».

С просьбой разобраться в сложившейся ситуации боец обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову. «Прошу Вас разобраться», — говорится в его комментарии под одной из публикаций Кадырова в Telegram. На момент публикации материала официальных комментариев относительно инцидента со стороны властей Чечни не поступало.

Ранее в сеть выложило видео с, предположительно, чеченскими бойцами, которые напали на сотрудников военной полиции. Поводом для этого стала их езда с нарушением правил дорожного движения. Инцидент был вынужден прокомментировать командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он сообщил, что запечатленные на видео люди не являются его подчиненными, и заявил, что не может нести ответственность за всех военнослужащих чеченской национальности.