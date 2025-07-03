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10:34, 3 июля 2025Ценности

Роскачество выявило нарушения в женских слитных купальниках. Проверку не прошли изделия Adidas, Puma, Reebok и еще 15 брендов

Роскачество обнаружило нарушения в слитных купальниках 18 брендов
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: evrymmnt / Shutterstock / Fotodom

Роскачество проверило слитные женские купальники 21 бренда. Нарушения выявлены в продукции 18 из них. Отмечается, что предметы гардероба проверялись на соответствие 53 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки.

В ведомстве подчеркнули, что проверки добровольные. Они устанавливают повышенные требования к износостойкости, прочности и комфортности купальников.

Испытания показали, что всем обязательным и опережающим требованиям соответствуют купальники только трех брендов: Karosport (Россия), Incanto (Италия) и 25Degrees (Китай).

Фото: Dmytro Zinkevych / Shutterstock / Fotodom

Adidas, Puma, Reebok и еще 15 брендов не прошли проверку

«Остальные имеют те или иные нарушения. Девять торговых марок из 21 имели нарушения технического регламента. Еще девять торговых марок соответствуют требованиям ТР ТС, но не дотянулись до показателей опережающего стандарта Роскачества», — говорится в сообщении.

Речь идет о брендах 25Degrees, Incanto, Karosport, Kappa, Mark Formelle, Belle You, Adidas, Puma, Calzedonia, Joss, Tezenis, Reebok, Emdi, Bonafide, Termit, Women'secret, Fila, «Черемушки», Edge Planet, Befree, Tribuna.

Фото: Florence Lo / Reuters

В Роскачестве отметили, что несоответствие требованиям — это не нарушение закона, но препятствует получению государственного знака качества.

Роспотребнадзор по итогам проверки объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Специалисты приостановили действие сертификатов соответствия товаров нескольких торговых марок.

Назван тренд в купальниках на лето 2025 года

Редакторы британской версии журнала Glamour назвали трендовыми в летнем сезоне текущего года купальники с длинными рукавами.

Отмечается, что такие модели включили в свой гардероб многие звезды. Так, подобный черный купальник продемонстрировала на отдыхе звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини. В свою очередь, актриса Энн Хэтэуэй выбрала желто-розовый вариант в технике тай-дай. Кроме того, в списке отдавших предпочтение указанной вещи — певица Адель, актриса Ева Лонгория и телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян.

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При этом стилист Александр Рогов рассказал о новом применении купальников. «Дизайнеры в этом сезоне диктуют свои правила — предлагают носить купальники в городе», — сказал он в своем Telegram-канале.

По его словам, слитные купальники отлично заменят боди, а лиф от бикини можно носить как самостоятельный топ под жакет, полупрозрачную блузу или надеть поверх облегающей футболки или лонга.

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