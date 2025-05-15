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19:53, 15 мая 2025Ценности

Назван неожиданный тренд в купальниках

Glamour назвал купальники с длинными рукавами трендом лета 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: URBN

Редакторы британской версии журнала Glamour назвали неожиданный тренд в купальниках на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о данном изделии с длинными рукавами, которое включили в свой гардероб многие звезды. Так, подобный черный купальник продемонстрировала на отдыхе звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини. В свою очередь, актриса Энн Хэтэуэй выбрала желто-розовый вариант в технике тай-дай. Кроме того, в списке отдавших предпочтение указанной вещи — певица Адель, актриса Ева Лонгория и телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян.

В апреле редакторы французской версии журнала Vogue назвали самые модные юбки на весну и лето 2025 года.

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