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10:38, 3 июля 2025Из жизни

71-летний рыбак поймал крупного сига и побил 40-летний рекорд

OL: В США рыбак поймал сига весом 4,6 килограмма и побил 40-летний рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Wes Walker / Unsplash

В США 71-летний рыбак из Северной Дакоты поймал огромного сельдевидного сига весом 4,62 килограмма и побил 40-летний рекорд штата. Об этом пишет Outdoor Life (OL).

Обладателем нового высшего достижения стал Лонни Либел из города Ривердейл. Мужчина выловил сига с рекордным весом 2 июня в водохранилище Сакакавиа. Он рассказал, что в тот день надеялся наловить судаков. Однако вскоре ему на крючок попалось что-то крупное.

По тому, что рыба пыталась нырнуть поглубже, Либел сразу понял, что это не судак, лосось или сом. Он думал, что поймал карпа, однако, когда подвел рыбу к своей лодке, увидел, что это крупный сельдевидный сиг. Либел признался, что и раньше ловил таких рыб, но ему никогда не попадалась настолько крупная.

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Рыбак измерил и взвесил свой улов, а вскоре узнал, что стал рекордсменом. Оказалось, что прошлое достижение Северной Дакоты было установлено еще в 1984 году. Тогда был пойман сиг весом 3,9 килограмма. Кроме того, рекорд Либела оказался первым в штате за год.

Ранее сообщалось, что в США рыболов поймал гигантского карпа весом 26 килограммов. Благодаря своему улову мужчина установил новый рекорд штата Коннектикут.

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