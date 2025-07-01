Рыболов поймал рекордного карпа величиной с небольшого бегемота

Норберт Сэмок из США поймал карпа весом 26 килограммов и установил новый рекорд

В США рыболов из Коннектикута поймал гигантского карпа весом 26 килограммов и побил рекорд штата. Об этом сообщает CT Insider.

Новое высшее достижение штата установил 50-летний Норберт Сэмок, проживающий в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк. Он поймал крупную рыбу в озере Зоар в субботу, 21 июня. Мужчина отказался раскрыть, где именно добыл рекордного карпа, но заявил, что туда можно добраться только на лодке.

Рекорд Сэмока уже признало Управление рыбного хозяйства и дикой природы Коннектикута. Оно разместило в социальных сетях пост с подписью: «Пресвятой КАРП (или это уже детеныш бегемота?)!» Детеныши бегемотов действительно весят от 25 до 50 килограммов.

Более того, прошлое высшее достижение штата продержалось меньше месяца. 25 мая Рафал Влазло, также из штата Нью-Йорк, поймал карпа весом 20,6 килограмма в озере Лиллинона.

Местные биологи уже назвали рекорд Сэмока легендарным. «Это просто громадный карп», — заявил куратор рыболовства Коннектикута Майк Бошен.

Ранее в американском штате Флорида женщина поймала редчайшего красноперого опаха весом 67 килограммов. Американка решила съесть свою добычу.