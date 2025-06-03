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12:32, 3 июня 2025Из жизни

Рыбак поймал огромного карпа и побил два рекорда

Житель США поймал карпа весом 20,7 килограмма и побил два рекорда Коннектикута
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Rafal Wlazlo / YouTube

В США житель Коннектикута поймал карпа весом 20,7 килограмма и установил два рекорда штата. Об этом сообщает On The Water.

Обладателем новых достижений стал житель штата Нью-Йорк Рафал Влазло. Он переехал в США из Польши и открыл в населенном пункте Ронконкома магазин снастей на карпа. Огромную рыбу он поймал в озере Лиллинона 25 мая. Это достижение уже признано Департаментом энергетики и охраны окружающей среды Коннектикута.

Рыбак из Нью-Йорка побил предыдущий рекорд штата, который продержался только год. В июне 2024-го Брайан Сантос поймал в том же озере карпа весом 20,6 килограмма. При этом Влазло побил не только рекорд штата по карпу, но выловил самую крупную пресноводную рыбу за все время фиксации достижений.

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