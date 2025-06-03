Рыбак поймал огромного карпа и побил два рекорда

Житель США поймал карпа весом 20,7 килограмма и побил два рекорда Коннектикута

В США житель Коннектикута поймал карпа весом 20,7 килограмма и установил два рекорда штата. Об этом сообщает On The Water.

Обладателем новых достижений стал житель штата Нью-Йорк Рафал Влазло. Он переехал в США из Польши и открыл в населенном пункте Ронконкома магазин снастей на карпа. Огромную рыбу он поймал в озере Лиллинона 25 мая. Это достижение уже признано Департаментом энергетики и охраны окружающей среды Коннектикута.

Рыбак из Нью-Йорка побил предыдущий рекорд штата, который продержался только год. В июне 2024-го Брайан Сантос поймал в том же озере карпа весом 20,6 килограмма. При этом Влазло побил не только рекорд штата по карпу, но выловил самую крупную пресноводную рыбу за все время фиксации достижений.

Ранее сообщалось, что в США рыбак полчаса сражался с огромной кумжей и побил 45-летний рекорд. Выловленная им рыба весила более 11 килограммов.