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13:35, 23 мая 2025Из жизни

Рыбак полчаса сражался с огромной кумжей и побил 45-летний рекорд

KMPH-TV: В США рыбак побил 45-летний рекорд с пойманной кумжей весом 11,1 кг
Никита Савин
Никита Савин

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom  

В США житель Калифорнии выловил кумжу весом 11,1 килограмма и побил 45-летний рекорд озера Шейвер. Об этом сообщает KMPH-TV.

Новым рекордсменом стал Стив Джонс из города Кловис, который поймал крупную рыбу 16 мая. По словам рыбака, когда кумжа попалась на крючок, он подумал, что леска зацепилась за дно. Американцу удалось вытащить улов на борт лодки только через полчаса.

Мужчина признался, что был шокирован, когда увидел, насколько огромная рыба ему попалась. Позже выяснилось, что Джонс побил рекорд озера Шейвер по ловле этого вида, который был установлен еще в 1980 году. Тогда там была поймана кумжа весом восемь килограммов.

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Рыбак отметил, что очень рад своему достижению, хотя и не дотянул 900 граммов до рекорда штата.

Ранее сообщалось, что житель американской Джорджии поймал пятнистого солнечника и установил третий за год рекорд штата по вылову этой рыбы. Его улов весил 368,5 грамма.

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