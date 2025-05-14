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11:30, 14 мая 2025Из жизни

Мужчина поймал маленькую рыбу и установил новый рекорд

В США рыбак поймал солнечника весом 368 граммов и установил рекорд
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Clay Banks / Unsplash

В США житель Джорджии поймал пятнистого солнечника 368,5 грамма и установил третий за год рекорд штата по этой рыбе за год. Об этом сообщает The Griffin Daily News.

5 мая Джош Форсайт из Хомервилля отправился на реку Суванни с маленькой дочерью. Изначально мужчина хотел добыть крупного леща, однако ему досталась рыба куда меньшего размера.

После измерений выяснилось, что пойманный рыбаком пятнистый солнечник стал самым крупным в штате. Предыдущий рекордный солнечник был пойман в Джорджии меньше года назад, его вес составлял 340 граммов. Более того, достижение Форсайта оказалось уже третьим за год.

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Его рекорд уже подтвердил Департамент природных ресурсов Джорджии. Там также отметили, что в последнее время в штате идет негласное соревнование между рыбаками в ловле пятнистого солнечника.

Ранее сообщалось, что в американском штате Миссури школьник подстрелил рыбу из лука и установил новый рекорд. Его добычей стал красноухий солнечник.

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