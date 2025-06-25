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10:38, 25 июня 2025Из жизни

Женщина поймала редчайшую рыбу весом 67 килограммов и решила съесть ее

WSVN: Американка поймала опаха весом 67 килограммов и решила съесть его
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: WSVN-TV

Жительница США из штата Флорида поймала красноперого опаха весом 67 килограммов и решила съесть его. Об этом сообщает WSVN.

Редчайший для региона улов достался Лорел Дэвид из города Форт-Лодердейл. Женщина занимается рыбалкой уже более 20 лет, однако опаха поймала впервые. «Я мечтала поймать эту рыбу с детства. У меня просто слов не было. Я онемела. Это было просто потрясающе», — поделилась восторгами американка.

По словам Дэвид, сначала она решила, что поймала меч-рыбу, потому что опах вел себя на крючке точно так же. Сотрудник местного рынка морепродуктов Рид Брэнд также назвал поимку опаха у берегов Флориды огромной редкостью. «Я не мог в это поверить. Это все равно, что снежного человека увидеть. Я даже думаю, что снежных людей видят чаще, чем опахов у берегов Восточной Флориды», — заявил он.

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Эти крупные рыбы круглой формы обычно встречаются у побережья Западной Африки и Гавайских островов, но к континентальной Америке почти не подходят. Кроме того, это один из немногих представителей теплокровных рыб. Обычно температура их тела на пять градусов выше окружающей среды.

«Я всю жизнь занимаюсь торговлей морепродуктами в Западной Флориде и слышал о поимке опаха только однажды», — заявил Брэнд. Дэвид сказала, что собирается приготовить и съесть свой улов на ужин.

Ранее сообщалось, что в США рыбак из Пенсильвании поймал оливкового сомика весом 32,8 килограмма, но остался без рекорда штата. Мужчина пожалел рыбу и отпустил ее без официального взвешивания.

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