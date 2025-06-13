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19:05, 13 июня 2025Из жизни

Рыбак пожалел огромного сомика и остался без рекорда

Житель США пожалел сомика весом 32,8 килограмма и остался без рекорда штата
Никита Савин
Никита Савин

Фото: @Daniel Brown

В США рыбак из Пенсильвании поймал оливкового сомика весом 32,8 килограмма, но пожалел его и остался без рекорда штата. Об этом сообщает PhillyVoice.

Огромную рыбу выловил Дэниел Браун из Филадельфии вечером в воскресенье, 1 июня. Мужчина рыбачил в реке Скулкилл вместе с тестем, когда почувствовал, что ему на удочку попалось что-то крупное. «Это был настоящий пинок под зад. Я, честно говоря, очень утомился. Бой продолжался минут пять, а может быть и дольше. Казалось, что он длился вечность», — рассказал Браун.

Рыбак взвесил сомика на собственных весах и понял, что побил рекорд штата. Однако, чтобы его достижение было зафиксировано официально, рыбу надо было измерить на сертифицированных весах комиссии по рыболовству Пенсильвании. Для этого ее пришлось бы везти на ближайший рынок, но он был слишком далеко, к тому же, уже надвигалась ночь.

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«Это было бы тяжело и для нас, и для рыбы. Она могла бы и не выжить до понедельника», — объяснил Браун свое решение отпустить сомика. Он также сказал, что все равно очень рад своему достижению, хотя оно и осталось неофициальным.

Рекорд по ловле оливковых сомиков в Пенсильвании принадлежит Майклу Уэрли. В 2023 году он поймал рыбу весом 29,9 килограмма.

Ранее сообщалось, что в США отец с сыном поймали канального сомика весом 17,2 килограмма и установили новый рекорд. Их достижение стало первым в штате Нью-Йорк в 2025 году.

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