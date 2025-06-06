Отец с сыном поймали крупного канального сомика и установили новый рекорд

Отец с сыном поймали канального сомика 17,2 килограмма и побили рекорд Нью-Йорка

В США отец с сыном поймали канального сомика весом 17,2 килограмма и установили новый рекорд штата Нью-Йорк. Об этом сообщает The Malone Telegram.

Первый в 2025 году рыболовный рекорд штата установил Дилан Кампнич из деревни Декстер. Он с маленьким сыном добыл крупную рыбу в заливе реки Блэк-Ривер 3 мая. В июне новое достижение Кампнича было официально признано Департаментом охраны окружающей среды Нью-Йорка.

«Поздравляю господина Кампнича с его рекордным уловом! Это улов — прекрасный пример того, что могут предложить водоемы Нью-Йорка. Замечательные новости об этом достижении заставят рыболов с нетерпением ждать рыбалки в этом сезоне», — сказала комиссар департамента Аманда Лефтон.

The Malone Telegram уточняет, что отец и сын побили рекорд, который был установлен в 2022 году. Тогда в реке Блэк-Ривер выловили канального сомика весом 16,8 килограмма.

Ранее в США житель Коннектикута поймал крупного карпа и установил два рекорда штата. Его улов весил более 20 килограммов.