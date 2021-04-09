Производитель искусственного мяса собрался выйти на биржу

Производитель искусственного мяса — Impossible Foods — собрался выйти на биржу и получить оценку по крайней мере в 10 миллиардов долларов. Как сообщает Reuters, это может произойти в течение года, фирма уже наняла финансового консультанта.

Пока не ясно, как именно Impossible Foods будет выходить на биржу: через традиционное IPO или с помощью SPAC (это компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, которая хочет выйти на биржу, избежав IPO). Выбор способа будет зависеть от рыночных условий.

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В любом случае, отмечает агентство, капитализация в 10 миллиардов долларов подчеркнет растущий спрос на мясные продукты растительного происхождения. В самой Impossible Foods информацию о планах никак не прокомментировали.

Ранее аналитики компании Euromonitor International предсказывали, что мировой рынок альтернативного мяса вырастет к 2024 году до 23,2 миллиарда долларов. Рынок переживает взлет благодаря многим факторам — от защиты животных до продовольственной безопасности и пандемии коронавируса. Эксперты также добавили, что большая популярность растительной еды в соцсетях — одна из причин роста.

В ситуацию внесла коррективы и пандемия коронавируса. Например, в США покупатели вынуждены были перейти на искусственное мясо, которое стоит дороже обычного из-за мясного кризиса.

Главный конкурент Impossible Foods в сфере производства искусственного мяса Beyond Meat вышел на IPO в 2019 году. Сейчас капитализация компании составляет 11 миллиардов долларов.