Американцы перешли на искусственное мясо из-за кризиса

На фоне мясного кризиса, вызванного пандемией коронавируса, американцы вынуждены были перейти на искусственное мясо, которое стоит дороже обычного. Об этом пишет Wired.
По данным Nielsen, в период со 2 февраля по 2 мая 2020 года объем продаж «альтернативного» мяса увеличился на 264 процента. Это происходит из-за приостановки крупных мясокомбинатов, перебоев с поставками, дефицитом натурального мяса и роста цен на него.
Производитель мяса из ингредиентов растительного происхождения Beyond Meat говорит, что их продажи в первом квартале выросли более чем на 50 процентов в этом году по сравнению с прошлым. Другой игрок рынка — компания Impossible Foods — отмечает, что с начала года количество розничных точек выросло в 18 раз.
Компании могут в любое время остановить производство или, наоборот, увеличить его объемы. В отличие от фермеров, которые должны ждать, пока их животные достаточно вырастут. Кроме того, представитель Beyond Meat говорит, что для изготовления одного гамбургера компании нужно на 99 процентов меньше земли и 93 процентов меньше воды, чем фермеру.
Американские фермеры вынуждены убивать здоровых свиней или сажать их на диету, чтобы те медленнее росли. Многие крупные заводы страны приостановили свою работу из-за пандемии, мясо стало некуда отправлять.