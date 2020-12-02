Искусственное мясо впервые разрешили продавать

Агентство по продовольствию Сингапура (SFA) после проверки разрешило продажу искусственного мяса, которое производит американская компания Eat Just, сообщает BBC.

Это первый такой случай в мировой практике. Вышедшие на рынок компании Beyond Meat и Impossible Foods производят «мясо» из растительного материала, а Eat Just получает продукт из мышечных клеток животных, выращенных в лабораториях.

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Как отметили в SFA, эксперты подтвердили безопасность культивированной курятины, но сотрудники ведомства проследят за поступающими на рынок продуктами и продолжат дальнейшие консультации со специалистами. Предполагается, что для начала из мяса Eat Just станут производить наггетсы, но точные сроки пока неизвестны.

В последнее десятилетие около десятка стартапов пытались наладить производство искусственного мяса по такой технологии. Крупнейшие из них, Future Meat Technologies и Memphis Meats, в настоящее время тоже пытаются выйти на рынок.

Одной из проблем пока является дороговизна продукта. Так, предварительная стоимость наггетсов от Eat Just составит 50 долларов за каждый, что слишком дорого даже для премиального продукта. Кроме того, непонятно, как на искусственное мясо отреагируют потребители, которые могут испугаться таких инноваций в еде.

Ранее стало известно, что из-за эпидемии коронавируса в США увеличились продажи растительного мяса. Со 2 февраля по 2 мая 2020 года объем его продаж вырос на 264 процента. Beyond Meat увеличил продажи в полтора раза, а число розничных точек Impossible Foods выросло в 18 раз.