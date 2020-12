Рынку искусственного мяса предсказали взлет

Мировой рынок альтернативного мяса вырастет к 2024 году до 23,2 миллиарда долларов, предсказывают аналитики компании Euromonitor International. Об этом пишет CNBC.

Рынок уже оценивается в 20,7 миллиарда долларов. Он переживает взлет благодаря многим фактором — от защиты животных до продовольственной безопасности и пандемии коронавируса. Эксперты также добавили, что большая популярность растительной еды в соцсетях — одна из причин роста рынка.

Спрос на искусственное мясо будет увеличиваться, уверены аналитики. Однако фермеры, занимающиеся разведением крупного рогатого скота, могут помешать развитию альтернативного мяса, особенно в США.

Ранее агентство по продовольствию Сингапура (SFA) после проверки разрешило продажу искусственного мяса, которое производит американская компания Eat Just. Это первый подобный случай в мировой практике. Вышедшие на рынок компании Beyond Meat и Impossible Foods производят мясо из растительного материала, а Eat Just получает продукт из мышечных клеток животных, выращенных в лабораториях.