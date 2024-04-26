В Госдуме допустили снижение ключевой ставки ЦБ в ближайшие месяцы

В Думе назвали оптимистичным вариант снижения ключевой ставки через 3-4 месяца

Переход Банка России к постепенному снижению ключевой ставки может произойти в ближайшие несколько месяцев, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что речь идет об оптимистичном, но вполне возможном сценарии. Его мнение приводится в сообщении Ассоциации банков России.

«Думаю, трех-четырех месяцев будет достаточно, чтобы убедиться в устойчивости положительных трендов и возможности перехода к постепенному смягчению денежно-кредитной политики», — сказал депутат. Среди указанных трендов Аксаков перечислил продолжение роста экономики и производства в ключевых отраслях промышленности, нулевой показатель увеличения цен, фиксировавшийся в РФ в течение нескольких недель, а также «пусть и медленное, но снижение» инфляционных ожиданий.

Российский Центробанк в третий раз подряд решил оставить ключевую ставку на уровне 16 процентов, при этом повысив прогноз по инфляции в 2024 году до 4,3-4,8 процента. Как ожидает регулятор, ключевая ставка в текущем году в среднем составит 15-16 процентов годовых. При этом «Интерфакс» отметил, что возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи четырех процентов теперь предполагают не «продолжительный», а «более продолжительный, чем прогнозировалось ранее», период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов указал на то, что подъем Банком России ключевой ставки до 16 процентов не оказал охлаждающего эффекта на российскую экономику, которая, несмотря на жесткую политику регулятора, продолжает расти «с перегревом». По его словам, Центробанк не может продолжать ее поднимать и «достаточно много дал сигналов, что это максимум».