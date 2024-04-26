Кулеба повторил свои слова о справедливости лишения украинцев консульских услуг

Кулеба: возвращение военнообязанных на Украину является вопросом справедливости

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба повторил свои слова о том, что возвращение военнообязанных украинцев на родину является вопросом справедливости. Об этом сообщает ТАСС.

«Возвращение военнообязанных на Украину является вопросом справедливости. Думаю, что это справедливо [по отношению] к украинским мужчинам, находящимся на Украине», — заявил дипломат на встрече с главой МИД Латвии Байбой Браже.

Ранее в интервью изданию The Guardian Кулеба объяснил лишение граждан Украины за границей консульских услуг тем, что «парни в окопах очень устали», и назвал это шагом к обеспечению справедливости.

Об отказе в предоставлении консульских услуг за границей украинцам мобилизационного возраста дипломат заявил 23 апреля на странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно», — заявил он.