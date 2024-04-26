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15:08, 26 апреля 2024Россия

Мощный взрыв в гостинице на российском курорте сняли на видео

В пригороде Туапсе взорвался газ в гостинице, его сняли на видео

Под Туапсе в гостинице произошел взрыв газа. Видео момента взрыва публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно полыхающее здание, их которого идут языки пламени и плотный серый дым. Неожиданно происходит мощный взрыв, слышен грохот и виден шар пламени.

Предварительно, на курорте в Краснодарском крае взорвался резервуар с газом в гостинице «Аква Вилла». На месте происшествия работают пожарные.

Ранее в Уфе возле завода в районе Шакши взорвалась машина, владелец которой забыл внутри газовый баллон. Перед взрывом машина находилась на солнце, никто не пострадал.

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      Анастасия Шейкина
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