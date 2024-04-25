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12:57, 25 апреля 2024Россия

Машина взорвалась возле российского завода и попала на видео

Mash Batash: в машине возле завода в Уфе взорвался газовый баллон

В Уфе возле завода в районе Шакши взорвалась машина, владелец которой забыл внутри газовый баллон. Последствия происшествия попали на видео, которое опубликовал Mash Batash в Telegram.

На кадрах видно автомобиль Skoda, который получил серьезные повреждения. Взрывная волна выбила окна и крышу транспортного средства. «Вот, что происходит, если в машине оставил газовый баллон, — комментирует ситуацию его владелец. — Просто разорвало к чертовой матери!»

Как пишет канал, перед взрывом машина находилась на солнце. Пострадавших нет.

Ранее автомобиль взорвался возле больницы во Владивостоке. Поврежденный Nissan Serena принадлежал приехавшей в медучреждение 54-летней россиянке, которая узнала о произошедшем, услышав сработавшую сигнализацию. По словам очевидцев, пламя почти полностью уничтожило иномарку.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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