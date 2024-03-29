Возле российской больницы взорвалась машина

Во Владивостоке возле больницы взорвался припаркованный автомобиль

Во Владивостоке возле клинической больницы №2 взорвалась припаркованная машина. Об этом пишет Telegram-канал «ВОСТОК-МЕДИА | Владивосток и ДФО».

По словам очевидцев, пламя почти полностью уничтожило автомобиль. На данный момент пожар потушен.

В свою очередь, МВД по Приморскому краю подтвердило возгорание машины в районе улицы Русской. Как сообщило ведомство на своем сайте, поврежденный Nissan Serena принадлежит приехавшей в больницу 54-летней россиянке. Женщина услышала сигнализацию и, выбежав на улицу, увидела, что автомобиль горит, после чего обратилась в полицию.

Сейчас региональное МВД проводит проверку по факту произошедшего. Устанавливаются причины возгорания и сумма ущерба. Также назначена пожаро–техническая экспертиза.

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