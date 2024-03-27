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13:45, 27 марта 2024Россия

Выросло число пострадавших при столкновении автобусов со взрывом в центре Курска

МВД сообщило о десяти пострадавших в ДТП с автобусом в Курске

Кадр: Telegram-канал Baza

Число пострадавших в ДТП с автобусами на улице Дзержинского в центре Курска выросло до десяти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Как сообщили в ведомстве, после аварии госпитализировали шесть человек. Среди пострадавших двое детей. Сейчас на месте происшествия работают четыре экипажа ДПС.

О крупном ДТП в Курске стало известно днем 27 марта. Как пишет Baza в Telegram, один из автобусов, у которого отказали тормоза, протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От столкновения в одном из автомобилей взорвался газовый баллон. По данным «112», повреждены семь транспортных средств, два из которых сгорели.

Ранее на Московской кольцевой автодороге (МКАД) грузовик врезался в военный автобус и загорелся. В сети появились кадры, на которых видно полыхающее транспортное средство. Одного человека спасти не удалось. Движение на внешней стороне трассы в районе аварии полностью перекрывали. Официального подтверждения принадлежности автобуса не было.

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      Константин Лысяков
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