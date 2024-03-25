Грузовик врезался в военный автобус на МКАД и загорелся

На 45-м километра МКАД грузовик врезался в военный автобус и загорелся

На 45-километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) грузовик врезался в военный автобус и загорелся. Кадры последствий аварии публикует Telegram-канал «112».

По его информации, одного человека врачи спасти не смогли. На месте аварии работают сотрудники экстренных служб. Официально сообщения о том, что одним из попавших в аварию транспортных средств был военный автобус, пока не подтверждены.

Как сообщило столичное управление ГИБДД в Telegram, после ДТП на внешней стороне МКАД полностью перекрыли движение. Впоследствии его запустили по двум полосам.

«На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции осуществляют регулировочно-распорядительные действия с целью отвода транспорта на соседние улицы», —сообщили в ГИБДД.

Ранее в Выборгском районе Ленинградской области в аварию попал военный автомобиль. Авария произошла в поселке Каменка на автодороге Молодежное — Верхнее Черкасово. В результате ДТП одного военнослужащего врачи спасти не смогли, еще один пострадал.