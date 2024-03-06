Военный автомобиль попал в ДТП под Петербургом

В Ленобласти в ДТП попал военный автомобиль, одного военного не смогли спасти

В Выборгском районе Ленинградской области в аварию попал военный автомобиль. Об этом сообщили в Ленинградском военном округе, передает ТАСС.

Авария произошла в поселке Каменка на автодороге Молодежное—Верхнее Черкасово. В результате ДТП одного военнослужащего врачи спасти не смогли, еще один пострадал.

«Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащих», — сообщили в военном округе.

Ранее на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием военного грузовика и легковых автомобилей. Спасти не смогли трех человек.

