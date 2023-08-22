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23:44, 22 августа 2023Россия

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием военного грузовика

В Санкт-Петербурге три человека погибли в ДТП с участием военного грузовика

Фото: Pixabay

На Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием военного грузовика и легковых автомобилей, в результате которого погибли три человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«В районе 84-го километра внутреннего кольца произошло ДТП с участием военного грузовика "Урал" и легковых автомобилей», — заявил источник.

По его словам, авария унесла жизни троих человек, находившихся в грузовике. Общее количество попавших в ДТП транспортных средств, а также пострадавших неизвестно.

В связи с инцидентом движение по КАД в обе стороны временно полностью перекрыли.

Ранее на КАД в Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием снегоуборочной техники. Водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в предназначенное для уборки снега транспортное средство. От полученных травм он скончался на месте.

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    Марина Совина
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