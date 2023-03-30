Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 30 марта 2023Россия

В Петербурге произошло смертельное ДТП со снегоуборочной техникой

В Санкт-Петербурге мужчина погиб после столкновения со снегоуборочной техникой
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием снегоуборочной техники. Об этом сообщает 78.ru.

Авария случилась на Кольцевой автомобильной дороге (КАД): водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в предназначенное для уборки снега транспортное средство. От полученных травм он скончался на месте.

Погибшим оказался житель Республики Карелия, ранее привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее 30 марта сообщалось, что в Стерлитамакском районе Башкирии на 33-м километре трассы Стерлитамак — Раевка произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. По предварительным данным, Ford столкнулся с автомобилем скорой. На месте ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
The Wall Street Journal отреагировала на задержание своего журналиста в России
Захарова высказалась о задержании в России журналиста The Wall Street Journal
На территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских с автоматами
Россиянам назвали способы борьбы с перхотью и причины ее появления
Лия Ахеджакова покинула столичный театр «Современник»
Стало известно о наборе добровольцев в ряды ЧВК «Вагнер» в зданиях администраций
Пойманная с девятью килограммами героина эскортница рассказала о жизни в тюрьме
В трех районах Москвы недосчитались одного типа домов
Toyota продала рекордное количество автомобилей
В России оценили перспективы сотрудничества с Ираном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.