В Петербурге произошло смертельное ДТП со снегоуборочной техникой

В Санкт-Петербурге мужчина погиб после столкновения со снегоуборочной техникой

В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием снегоуборочной техники. Об этом сообщает 78.ru.

Авария случилась на Кольцевой автомобильной дороге (КАД): водитель легкового автомобиля Skoda не справился с управлением и врезался в предназначенное для уборки снега транспортное средство. От полученных травм он скончался на месте.

Погибшим оказался житель Республики Карелия, ранее привлекавшийся к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее 30 марта сообщалось, что в Стерлитамакском районе Башкирии на 33-м километре трассы Стерлитамак — Раевка произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. По предварительным данным, Ford столкнулся с автомобилем скорой. На месте ДТП погиб водитель легкового автомобиля.