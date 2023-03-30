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10:09, 30 марта 2023Россия

На российской трассе произошло смертельное ДТП со скорой

В Башкирии в ДТП со скорой помощью один человек погиб, трое пострадали

Фото: Telegram-канал Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан

В Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщил начальник ГИБДД по российскому региону Владимир Севастьянов в Telegram-канале.

По его данным, авария произошла на 33-м километре трассы Стерлитамак— Раевка. Предварительно, Ford столкнулся с автомобилем скорой. На месте ДТП погиб водитель легкового автомобиля.

Пострадали еще три человека — водитель и два пассажира скорой, об их состоянии не сообщается. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

Ранее в Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошла смертельная авария с участием фуры и машины скорой помощи. Погибли водитель скорой и одна из сопровождающих пациента женщина.

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Анастасия Шейкина
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