На российской федеральной трассе произошло смертельное ДТП с фурой и скорой

МВД Бурятии: на трассе «Байкал» два человека погибли при столкновении скорой и фуры

В Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошла смертельная авария с участием фуры и машины скорой помощи. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС

Там добавили, что ДТП произошло в пяти километрах от города Бабушкина — там на 262-м километре российской федеральной трассы столкнулись фура Volvo и карета скорой помощи.

Внутри машины врачей находился водитель, медицинский работник, пациент и двое сопровождающих. Предварительно, погибли водитель скорой и одна из сопровождающих пациента женщин. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее на трассе в Новосибирской области четыре человека погибли и еще трое пострадали в смертельном ДТП с УАЗом скорой помощи. Водитель скорой помощи наехал на барьерное ограждение, после чего автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с легковой Mitsubishi и загорелся.