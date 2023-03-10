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07:39, 10 марта 2023Россия

На российской федеральной трассе произошло смертельное ДТП с фурой и скорой

МВД Бурятии: на трассе «Байкал» два человека погибли при столкновении скорой и фуры

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошла смертельная авария с участием фуры и машины скорой помощи. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает ТАСС

Там добавили, что ДТП произошло в пяти километрах от города Бабушкина — там на 262-м километре российской федеральной трассы столкнулись фура Volvo и карета скорой помощи.

Внутри машины врачей находился водитель, медицинский работник, пациент и двое сопровождающих. Предварительно, погибли водитель скорой и одна из сопровождающих пациента женщин. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее на трассе в Новосибирской области четыре человека погибли и еще трое пострадали в смертельном ДТП с УАЗом скорой помощи. Водитель скорой помощи наехал на барьерное ограждение, после чего автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с легковой Mitsubishi и загорелся.

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Анастасия Шейкина
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