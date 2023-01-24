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08:37, 24 января 2023Россия

Скорая помощь попала в смертельное ДТП на российской трассе и загорелась

Четыре человека погибли и трое пострадали в ДТП со скорой помощью в Новосибирской области

Фото: Главное управление МВД России по Новосибирской области

На трассе в Новосибирской области четыре человека погибли и еще трое пострадали в смертельном ДТП с УАЗом скорой помощи. Об этом сообщает региональное МВД на своем сайте.

По данным ведомства, утром 24 января на автодороге «Северный обход» в Коченевском районе водитель скорой помощи наехал на барьерное ограждение, после чего автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с легковой Mitsubishi и загорелся.

Как сообщили в МВД, в результате аварии погибли водитель Mitsubishi и его пассажир, а также два пассажира скорой помощи. Кроме того, в больницу доставили водителя УАЗа и двух пассажиров иномарки. Их состояние пока неизвестно.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии. На месте происшествия работают следователи.

Ранее в Казани скорая помощь столкнулась с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибла пожилая пациентка. Кроме этого, травмы получили фельдшер, а также сопровождающая пенсионерку женщина.

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Константин Лысяков
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