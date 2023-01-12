Пожилая пациентка скорой помощи погибла в ДТП в российском регионе

В Казани пожилая пациентка скорой помощи погибла в ДТП с пассажирским автобусом

В Казани скорая помощь столкнулась с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибла пожилая пациентка, сообщается в Telegram-канале МВД России по Татарстану.

«Сегодня в 12:05 (по московскому времени) в Казани на перекрестке улиц Академика Парина — Мавлютова произошло столкновение кареты скорой медицинской помощи и пассажирского автобуса 22 маршрута», — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии скончалась женщина 1942 года рождения. Кроме этого, травмы получили фельдшер, а также сопровождающая пациентку женщина. На место происшествия приехали сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее автобус, следовавший по маршруту Москва — Махачкала, столкнулся с фурой на трассе в Михайловском районе Волгоградской области. В результате ДТП пострадали девять человек. Среди пострадавших оказалась четырехлетняя девочка.