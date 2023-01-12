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09:34, 12 января 2023Россия

Девять человек пострадали при столкновении автобуса с фурой на российской трассе

На трассе под Волгоградом девять человек пострадали при столкновении автобуса с фурой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Автобус, следовавший по маршруту МоскваМахачкала, столкнулся с фурой на трассе в Михайловском районе Волгоградской области. В результате ДТП пострадали девять человек. Об этом сообщили ТАСС в четверг, 12 января, в пресс-службе регионального управления МВД России.

Среди пострадавших оказалась четырехлетняя девочка. По предварительной версии, грузовик «Ивеко» на трассе в Михайловском районе столкнулся с припаркованной на обочине фурой, а затем выехал на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус.

В ведомстве уточнили, что всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.

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Анна Щербакова
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