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21:45, 11 января 2023Россия

Пассажирский автобус столкнулся с «Камазом» на трассе в российском регионе

Оперштаб: один человек погиб, 7 пострадали в ДТП с участием автобуса и «Камаза» на Кубани

Фото: «Оперативный штаб - Краснодарский край» / Telegram

Рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовиком «Камаз» под Армавиром на Кубани. Об этмо сообщили в региональном оперативом штабе.

По его данным, авария произошла в 15:50 на 157-м километре трассы Р-217. Автобус столкнулся в лоб с грузовиком. В результате один человек погиб, еще семь получили травмы.

Отмечается, что всех пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая помощь. В частности, водитель «Камаза» получил травму позвоночника.

Как уточнили власти Армавира, три человека находятся в реанимации. У одной из пассажирок — перелом основания черепа, она — в коме. «В 18:15 врачи зафиксировали клиническую смерть. Однако через 10 минут им удалось вернуть женщину к жизни», — говорится в сообщении.

Ранее в Ульяновской области 16 человек погибли в аварии с участием микроавтобуса и двух грузовиков. Предварительно, к ДТП привел сердечный приступ у водителя фуры, который в момент столкновения мог быть уже мертв.

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Марина Совина
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