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Стала известна возможная причина аварии с 16 погибшими под Ульяновском

Причиной аварии с 16 погибшими под Ульяновском мог стать сердечный приступ у водителя фуры

Фото: Telegram-канал «112»

Причиной аварии с двумя грузовиками и микроавтобусом в Ульяновской области, в которой погибли 16 человек, мог стать сердечный приступ у водителя фуры. Об этом стало известно со слов губернатора Алексея Русских на заседании штаба по комплексному развитию, трансляция которого велась на официальной странице правительства региона во «ВКонтакте».

Он сообщил, что водитель фуры в момент ДТП мог быть уже мертв. Русских подчеркнул, что эта информация предварительная и еще проверяется.

Авария произошла 21 августа на ремонтируемом участке трассе М5 «Урал» в Николаевском районе. Водитель фуры не затормозил и врезался в ожидавший своей очереди в реверсном движении микроавтобус, в котором находились граждане Киргизии. В результате микроавтобус оказался зажат между двумя грузовиками.

Троих пострадавших в ДТП госпитализировали в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова. Сейчас они находятся в отделении реанимации.

Ранее также стало известно, что в Вологодской области грузовик столкнулся с семью машинами, которые в результате загорелись. В ДТП пострадали семь человек, еще один скончался.

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Константин Лысяков
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