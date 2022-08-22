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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с 16 погибшими под Ульяновском

Троих пострадавших в ДТП с 16 погибшими под Ульяновском перевели в реанимацию

Фото: ГУ МВД России по Ульяновской области

Троих пострадавших в ДТП в Ульяновской области, в котором погибли 16 человек, перевели в реанимацию. Об их состоянии рассказали в Минздраве региона, сообщение врачей приводит РИА Новости.

По сообщению агентства, помощь пострадавшим оказывают в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи имени Чучкалова.

«В настоящее время находятся в отделении реанимации, специалистами учреждения оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавили в Минздраве региона.

Авария произошла 21 августа около 14:00 по местному времени на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе. Водитель фуры не затормозил и врезался в стоящий микроавтобус, который ждал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажат между двумя грузовиками. В нем находились граждане Киргизии.

ДТП могло произойти вследствие плохого самочувствия водителя грузовика. После аварии в районе Ульяновской области ввели режим ЧС.

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Валерий Розенберг
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