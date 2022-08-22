В части российского региона ввели режим ЧС после аварии с 16 погибшими

В районе Ульяновской области ввели режим ЧС после аварии, в которой погибли 16 человек

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Николаевском районе Ульяновской области после ДТП, в котором погибли 16 человек. Об этом сообщил глава администрации района Сергей Кузин в Telegram-канале.

«С 21 августа введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера», — говорится в сообщении Кузина.

Он напомнил жителям российского региона, что важно соблюдать правила дорожного движения.

Смертельная авария с микроавтобусом и двумя грузовиками в российском регионе на трассе М-4 «Урал» произошла 21 августа. Пострадали 5 человек. Водитель большегруза заблаговременно не затормозил и врезался в стоящий микроавтобус, который ждал своей очереди в реверсивном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажат между двумя грузовиками.

Позднее стало известно, что погибшими в ДТП в Ульяновской области оказались граждане Киргизии. После аварии прокуратура начала проверку.