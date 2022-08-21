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14 человек погибли в ДТП в Ульяновской области

14 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками под Ульяновском

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

14 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовыми автомобилями в Николаевском районе Ульяновской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Еще несколько человек получили ранения, среди пострадавших дети.

Ранее в Вологодской области грузовик столкнулся с семью машинами. В результате ДТП автомобили загорелись, пострадали семь человек, еще один скончался. Сообщалось, что троих человек госпитализировали.

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Алина Гончарова
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