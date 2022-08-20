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Грузовик и семь автомобилей загорелись после ДТП в Вологодской области

На трассе Вологда – Медвежьегорск Вологодской области грузовик столкнулся с семью машинами

Фото: Telegram-канал «Кувшинников. Live»

Грузовик столкнулся с семью машинами в Вологодской области. В результате ДТП автомобили загорелись, пострадали семь человек, еще один скончался. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в своем Telegram-канале.

По его информации, авария произошла в субботу, 20 августа, на узком участке трассы ВологдаМедвежьегорск. На 108-м километре дороги водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями, после чего все машины загорелись.

«По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратилось за медицинской помощью, трое госпитализированы», — написал Кувшинников. Состояние пострадавших он не уточнил, однако отметил, что врачи борются за их здоровье.

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Также дополнительно ожидаются две бригады скорой медицинской помощи и бригада санитарной помощи. Губернатор Вологодской области поручил взять вопрос оказания медицинской помощи пострадавшим на особый контроль.

Из-за аварии мост через Кишемский канал перекрыт в обе стороны. Организованы объезды места ДТП со стороны Вологды и со стороны Вытегры.

Ранее сообщалось, что 19 августа на трассе ОмскМуромцево — Седельниково двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с участием Lada Largus и трактора.

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Варвара Кошечкина
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