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Четыре человека погибли в ДТП с трактором на российской трассе

На трассе в Омской области двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с Lada и трактором

Фото: ГУ МВД Омской области

На трассе ОмскМуромцево — Седельниково двое взрослых и двое детей погибли в ДТП с участием Lada Largus и трактором. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, передает РИА Новости.

57-летняя россиянка за рулем Lada Largus двигалась по трассе в сторону Омска. В районе 145 километра женщина не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с двигающимся впереди трактором МТЗ-80 с прицепом.

В результате ДТП водитель Lada и 22-летний пассажир скончались на месте, девочки 2012 и 2021 годов рождения от полученных травм умерли в больнице. «Водитель и еще два пассажира, 10 летняя девочка и 8-летний мальчик, доставлены в медицинское учреждение», — разъяснили в пресс-службе УМВД.

По факту смертельной аварии возбудили дело по статье 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее в Краснодарском крае в аварии с участием грузовика погибли пять человек. Сотрудники ГИБДД на месте устанавливали причины случившегося.

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Анна Щербакова
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