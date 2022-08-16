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В аварии с грузовиком на российской трассе погибли пять человек

В Краснодарском крае в аварии с участием грузовика погибли пять человек

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодарском крае на трассе КурганинскАрмавир произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Об этом сообщается на сайте «МВД медиа».

Авария произошла рано утром — тогда на трассе столкнулись «Газель» и легковой автомобиль Lada. Предварительно, водитель Lada выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Погибли пять человек — водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля. Помимо этого, пострадали водитель и пассажир грузовика.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают причины столкновения.

Ранее в Ростовской области в ДТП с участием грузовика заживо сгорели пять человек. Водитель грузового автомобиля выехал на встречку, где врезался в легковой автомобиль. Из-за столкновения машина, внутри которой находились пять человек, загорелась.

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Анастасия Шейкина
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