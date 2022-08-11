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Пять человек заживо сгорели в ДТП на российской трассе

В Ростовской области в аварии на трассе заживо сгорели пять человек, еще двое пострадали

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Ростовской области в ДТП с участием грузовика заживо сгорели пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

Авария произошла на российской дороге Волгодонск—Зимовники. Водитель грузовика выехал на встречку, где врезался в легковой автомобиль. Из-за столкновения машина, внутри которой находились пять человек, загорелась.

Пятеро россиян погибли на месте, среди них один ребенок. Пострадали два пассажира грузового автомобиля, уточнили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

«Водителю большегруза на месте была оказана медпомощь, его жена и пятилетний ребенок с травмами доставлены в больницу», — сказали в инспекции.

Там добавили, что на месте аварии работают сотрудники полиции — они устанавливают причины аварии.

Ранее в Астраханской области пятеро россиян заживо сгорели в аварии, которая произошла на трассе Р-22 «Каспий». Водитель Kia выехал на встречную полосу, где врезался в ехавший навстречу грузовик. После столкновения автомобиль отбросило в кювет, и он загорелся.

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Анастасия Шейкина
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