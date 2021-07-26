Пять россиян заживо сгорели в аварии

В ДТП в Астраханской области сгорели заживо пять человек. Авария произошла на российской трассе Р-22 «Каспий», сообщается на сайте управления МВД по региону.

По данным ведомства, около села Копановка произошло лобовое столкновение автомобиля Kia и грузовика «Камаз». Водитель легковой машины выехал на встречную полосу. После столкновения с грузовиком автомобиль отбросило в кювет, и он загорелся.

Как сообщили в МВД, в салоне машины находилась семья из Астрахани. Заживо сгорели супруги, два их сына и 18-летняя дочь.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Ранее в Краснодарском крае произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погибли два человека. Автобус съехал в кювет в районе поселка Мезмай Апшеронского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело.