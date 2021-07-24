Возбуждено уголовное дело после ДТП с туристическим автобусом на Кубани

После ДТП с туристическим автобусом в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном главке МВД, передает ТАСС.

Уточняется, что в ведомстве завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в отношении водителя, который совершил ДТП.

В субботу, 24 июля, на Кубани частный туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет в районе поселка Мезмай Апшеронского района. Два человека погибли.