Число погибших при аварии с туристическим автобусом на Кубани выросло до двух. Об этом ТАСС сообщили в администрации Апшеронского района.

«По предварительным данным, два человека погибли: женщина и мужчина», — рассказали в администрации. Уточняется, что они скончались на месте до приезда скорой помощи.

Прокуратура региона также сообщила, что три человека находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницу был доставлен 21 пассажир, среди них нет детей. Предварительно, причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы в автобусе.

Авария произошла утром 24 июля. Частный туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет в районе поселка Мезмай Апшеронского района.