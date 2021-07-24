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Число погибших при аварии с туристическим автобусом на Кубани выросло до двух

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Фото: pixabay.com

Число погибших при аварии с туристическим автобусом на Кубани выросло до двух. Об этом ТАСС сообщили в администрации Апшеронского района.

«По предварительным данным, два человека погибли: женщина и мужчина», — рассказали в администрации. Уточняется, что они скончались на месте до приезда скорой помощи.

Прокуратура региона также сообщила, что три человека находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницу был доставлен 21 пассажир, среди них нет детей. Предварительно, причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы в автобусе.

Авария произошла утром 24 июля. Частный туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет в районе поселка Мезмай Апшеронского района.

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